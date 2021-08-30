Политика как она есть

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Кто кого кормил в СССР?

Кто кого кормил в СССР?

  . Тема развала Советского Союза ещё долго будет будоражить умы историков, политиков, культурологов.

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168
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ирина Ирина
А где остальные республики, например Узбекская и др. Статья не раскрыта полностью!
Игорь Василевский
ДА! Тема грудей, кормящих народ, раскрыта не полностью!! Леди, наберите в поисковике интересующий вас вопрос и...
Дмитрий Демочкин
СССР кормил пол мира дармоедов, а сам голодал
AННА МОСКВА (.)
Кто кого кормил в СССР ? Конечно Россия кормила нахлебников остальной Советский Союз. Довод у всех был простой: это мы кормим остальной Советский Союз. Мы работаем больше всех. А другие республики висят у нас на шее. И как только мы избавимся от этих нахлебников, заживем не хуже, чем в Европу и Америку.
Олег Самойлов
Ой как интересно-то! Уравнять РСФСР и БССР! "...Работать в РСФСР и Белоруссии могли , и хорошо— но жили хуже всех?.."! Сравнивать житие при СССР в РСФСР и в Белоруссии - сравнивать Луну и футбоьный мяч! Писарь понятия не имеет о том,КАК жила Белоруссия и КАК существовала РСФСР! Кроме того,если бы товарищ Сталин волевым решением не вогнал в Белоруссию сборочные предприятия страны,а отправил бы их, например, куда-нибудь в Узбекистан, Киргизию, Азербайджан или ту же Армению, то в настоящий момент Белоруссии была бы уготована участь тех, где этой промышленности и не было! Ну-ка, знатоки,расскажите, ЧТО производит Белоруссия и ИЗ чего? И производила в составе СССР. Очень интересно знать ваше мнение!
Nikolay Stepanov
Автор прав, нехуй здесь паясничать!
Ирина
Ха ,тупые и никчемные враги СССР ,угробившие ВСЕ захваченные ими республики СССР ,очень любят распинаться ,что они кого-то кормили при СССР ,и что им коммунисты что-то недодали ,недоплатили .
nyha
мясо комбинаты Казахстана кормили Москву и ЛЕНИНГРАД..однозначно потому -как лично видел отправку каждые сутки 3-5 вагонов в Ленинград
nyha
а в ответ получали проекты для комбинатов ...
Юрий Белов
Так это и есть пиндосовский план по развалу союза - внушить каждой из республик ,,
Юрий Белов
что именно она кормит все остальные ! А на деле - все сосали из РСФСР !
Ирина
И куда всё делось после захвата РСФСР врагами СССР ? РФ-это деградировавшее ,обнищавшее ,вымирающее -по сравнению с РСФСР Государство .
Алексей Белоусов
Да, в 80 и 90-х годах так было. Путин поднял страну.
Юрий Белов
На этой теме разожгли межнациональную рознь . План удался ... В итоге - ни одна из бывших республик СССР не стала жить лучше , чем при союзе !
Светлана Петрова
Азиатские республики и Кавказ приписками занимались: товар гоняли по разным республикам и приписывали, что произведено у них
Светлана Петрова
А еще началось с кавказских предпринимателей подпольных, которые шили "фирменные вещи" и не хотели делиться со страной, а строили себе дворцы

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