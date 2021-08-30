Политика как она естьКто кого кормил в СССР? . Тема развала Советского Союза ещё долго будет будоражить умы историков, политиков, культурологов.Вернуться к статье168НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьирина ИринаА где остальные республики, например Узбекская и др. Статья не раскрыта полностью!Игорь ВасилевскийДА! Тема грудей, кормящих народ, раскрыта не полностью!! Леди, наберите в поисковике интересующий вас вопрос и...Дмитрий ДемочкинСССР кормил пол мира дармоедов, а сам голодалAННА МОСКВА (.)Кто кого кормил в СССР ? Конечно Россия кормила нахлебников остальной Советский Союз. Довод у всех был простой: это мы кормим остальной Советский Союз. Мы работаем больше всех. А другие республики висят у нас на шее. И как только мы избавимся от этих нахлебников, заживем не хуже, чем в Европу и Америку.Олег СамойловОй как интересно-то! Уравнять РСФСР и БССР! "...Работать в РСФСР и Белоруссии могли , и хорошо— но жили хуже всех?.."! Сравнивать житие при СССР в РСФСР и в Белоруссии - сравнивать Луну и футбоьный мяч! Писарь понятия не имеет о том,КАК жила Белоруссия и КАК существовала РСФСР! Кроме того,если бы товарищ Сталин волевым решением не вогнал в Белоруссию сборочные предприятия страны,а отправил бы их, например, куда-нибудь в Узбекистан, Киргизию, Азербайджан или ту же Армению, то в настоящий момент Белоруссии была бы уготована участь тех, где этой промышленности и не было! Ну-ка, знатоки,расскажите, ЧТО производит Белоруссия и ИЗ чего? И производила в составе СССР. Очень интересно знать ваше мнение!Nikolay StepanovАвтор прав, нехуй здесь паясничать!ИИринаХа ,тупые и никчемные враги СССР ,угробившие ВСЕ захваченные ими республики СССР ,очень любят распинаться ,что они кого-то кормили при СССР ,и что им коммунисты что-то недодали ,недоплатили .Nnyhaмясо комбинаты Казахстана кормили Москву и ЛЕНИНГРАД..однозначно потому -как лично видел отправку каждые сутки 3-5 вагонов в ЛенинградNnyhaа в ответ получали проекты для комбинатов ...Юрий БеловТак это и есть пиндосовский план по развалу союза - внушить каждой из республик ,,Юрий Беловчто именно она кормит все остальные ! А на деле - все сосали из РСФСР !ИИринаИ куда всё делось после захвата РСФСР врагами СССР ? РФ-это деградировавшее ,обнищавшее ,вымирающее -по сравнению с РСФСР Государство .АБАлексей БелоусовДа, в 80 и 90-х годах так было. Путин поднял страну.Юрий БеловНа этой теме разожгли межнациональную рознь . План удался ... В итоге - ни одна из бывших республик СССР не стала жить лучше , чем при союзе !Светлана ПетроваАзиатские республики и Кавказ приписками занимались: товар гоняли по разным республикам и приписывали, что произведено у нихСветлана ПетроваА еще началось с кавказских предпринимателей подпольных, которые шили "фирменные вещи" и не хотели делиться со страной, а строили себе дворцыКомментировать
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