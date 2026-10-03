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Царьград

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МЧС России сообщило об объявлении ракетной опасности в Крыму

МЧС России сообщило об объявлении ракетной опасности в Крыму

Крымское управление МЧС России уведомило о ракетной опасности в регионе. Сигнал поступил в 21.33 по московскому времени.

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