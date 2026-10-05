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Аргументы и Факты

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Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России

Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России

Президент РФ Владимир Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у страны. Об этом глава государства заявил во время открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.

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