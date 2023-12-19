Пробил с ноги по символу Z. Бородатый парень надменно насмехается над символом нашей борьбы. "Простите русские - бес попутал"

И

ИЗРАЭЛЬХЭНДС

Владимир Высоцкий Солдаты группы «Центр» Солдат всегда здоров, Солдат на всё готов, И пыль, как из ковров, Мы выбиваем из дорог. И не остановиться, И не сменить ноги, Сияют наши лица, Сверкают сапоги! По выжженной равнине — За метром метр — Идут по Украине Солдаты группы «Центр». — На «первый-второй» рассчитайсь! — Первый-второй… Первый, шаг вперёд — и в рай! — Первый-второй… А каждый второй — тоже герой — В рай попадёт вслед за тобой. — Первый-второй. Первый-второй. Первый-второй… А перед нами всё цветёт — За нами всё горит. Не надо думать! — с нами тот, Кто всё за нас решит. Весёлые — не хмурые — Вернёмся по домам, Невесты белокурые Наградой будут нам! Всё впереди, а ныне За метром метр Идут по Украине Солдаты группы «Центр». — На «первый-второй» рассчитайсь! — Первый-второй… Первый, шаг вперёд — и в рай! — Первый-второй… А каждый второй — тоже герой — В рай попадёт вслед за тобой. — Первый-второй. Первый-второй. Первый-второй… 1965 г. Следующий стихАлександр Твардовский – Василий Теркин Предыдущий стихАгния Барто – В дни войны