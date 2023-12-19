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Пробил с ноги по символу Z. Бородатый парень надменно насмехается над символом нашей борьбы. "Простите русские - бес попутал"

Пробил с ноги по символу Z. Бородатый парень надменно насмехается над символом нашей борьбы. "Простите русские - бес попутал"

Неудачная Попытка Акта Вандализма В Красноярске произошел необычный инцидент, когда 24-летний молодой человек попытался уничтожить инсталляцию в форме буквы "Z".

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Комментарии
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Нельде Александр
&quot;Wolfsangel&quot; означает волчий ангел или ангелволк
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50 мин.
Модест
Z - центральная группировка войск О - восточная  W - западная
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44 мин.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Владимир Высоцкий Солдаты группы «Центр» Солдат всегда здоров, Солдат на всё готов, И пыль, как из ковров, Мы выбиваем из дорог. И не остановиться, И не сменить ноги, Сияют наши лица, Сверкают сапоги! По выжженной равнине — За метром метр — Идут по Украине Солдаты группы «Центр». — На «первый-второй» рассчитайсь! — Первый-второй… Первый, шаг вперёд — и в рай! — Первый-второй… А каждый второй — тоже герой — В рай попадёт вслед за тобой. — Первый-второй. Первый-второй. Первый-второй… А перед нами всё цветёт — За нами всё горит. Не надо думать! — с нами тот, Кто всё за нас решит. Весёлые — не хмурые — Вернёмся по домам, Невесты белокурые Наградой будут нам! Всё впереди, а ныне За метром метр Идут по Украине Солдаты группы «Центр». — На «первый-второй» рассчитайсь! — Первый-второй… Первый, шаг вперёд — и в рай! — Первый-второй… А каждый второй — тоже герой — В рай попадёт вслед за тобой. — Первый-второй. Первый-второй. Первый-второй… 1965 г. Следующий стихАлександр Твардовский – Василий Теркин Предыдущий стихАгния Барто – В дни войны
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