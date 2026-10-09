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Иркутск Сегодня

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В Приангарье в ноябре назовут обладательниц Почетного знака «Материнская слава» в 2026 году

В Иркутской области определили, кого в 2026 году наградят Почетным знаком «Материнская слава». Выбраны 22 многодетные матери, которые будут представлены к награждению Почетным знаком «Материнская слава» в 2026 году.

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