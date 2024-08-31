Депутат Немкин: аудитория "VK Видео" и Rutube продолжает расти

Российские видеохостинги активно развиваются, аудитория площадок "VK Видео" и Rutube уже огромная и продолжает расти, заявил журналистам член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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