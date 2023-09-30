На благотворительном матче по баскетболу собрано 3 млн рублей для помощи детям Мила Якобссон23 сентября в Москве представители Аппарата Правительства, Совета Федерации, мастера спорта и актеры вышли на арену Баскет Холл Москва, чтобы сыграть в товарищеском баскетбольном матче.