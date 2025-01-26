Хищения электричества в РФ серыми майнерами достигли 10 млрд рублей в год

Серые майнеры похищают электричество в РФ на 10 млрд рублей в год, рассказал «Известиям» директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим.
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