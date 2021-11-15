Двойники Путина. Правда, ложь и гонорар для реальных игроков

Похожие на президента России Владимира Путина люди часто становятся своего рода знаменитостями. Внешняя схожесть с главой нашего государства всегда вызывает интерес со стороны не только знакомых, но и прессы – к примеру, похожего на Владимира Владимировича человека нашли даже… в Китае! Не потому ли конспирологи до сих пор ищут подтверждение безумным теориям о том, что у президента России есть целый "набор" двойников, которые нередко выступают вместо него на официальных мероприятиях?.