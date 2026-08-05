NST: ускорение на краях плазмы может влиять на ее свойства сильнее, чем считалось

Физики из Фуданьского университета обнаружили, что ускорение — наряду с завихренностью и электромагнитными полями — может быть недооцененной силой, управляющей поведением кварк-глюонной плазмы, экстремально горячего состояния вещества, возникающего при столкновении атомных ядер на скоростях, близких к световой.