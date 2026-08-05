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Газета.ру

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NST: ускорение на краях плазмы может влиять на ее свойства сильнее, чем считалось

NST: ускорение на краях плазмы может влиять на ее свойства сильнее, чем считалось

Физики из Фуданьского университета обнаружили, что ускорение — наряду с завихренностью и электромагнитными полями — может быть недооцененной силой, управляющей поведением кварк-глюонной плазмы, экстремально горячего состояния вещества, возникающего при столкновении атомных ядер на скоростях, близких к световой.

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