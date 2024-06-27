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Петербургский дневник

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Госдума наградила депутата Вадима Густова за вклад в развитие парламентаризма

Госдума наградила депутата Вадима Густова за вклад в развитие парламентаризма

Почетную грамоту вручили на заседании ЗакСа Ленобласти В Законодательном собрании Ленинградской области в среду, 26 июня, чествовали депутата, председателя постоянной комиссии областного парламента по законодательству, регламенту и депутатской этике Вадиму Густову.

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