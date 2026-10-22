Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского фестиваля музейных экспозиций «Без срока давности» и Всероссийского фестиваля методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти».
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