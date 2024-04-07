Госдума РФ приняла закон о повышении штрафов за недопуск работников газовых служб в дома. Изменения вносятся в статью 9.
Кого по новому закону оштрафуют на 2 млн рублей за недопуск газовщиков?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
У нас все законы против НАРОДА. Если не пустишь штраф , пустишь подучишь , в лучшем случае кувалдой по башке и инвалид без денег без здоровья , в худшем посто ГРАБИТЕЛИ зарежут как барана что бы ограбить. Буду пускать и со стороны с ружьям контролировать , рыпнуться стреляю , сейчас лучше живым и не ограбленным. Если по закону в начале НАДО обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ НАРОДА, а потом диктовать что делать . И сейчас в свете этого закона этих жуликов просто попрет в арифметической прогрессии . Воруй не хочу , двери на распашку. Скоро видимо примут закон запречающие закрывать двери НАРОДУ вообще.
Ответить
18 час.
Сергей Гришин
Если хотят чтоб все было как надо, то такие проверки должны быть бесплатными, как это было в СССР. А то нашли источник доходов, практически ничего не делая сшибают бабки за воздух!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии