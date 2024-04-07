Полезные советы...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Гришин
    Если хотят чтоб все было как надо, то такие проверки должны быть бесплатными, как это было в СССР. А то нашли источни...Кого по новому за...
  • Элина Лазарева
    ГДЕ? ГДЕ? ГДЕ? ГДЕ Ж ВЗЯТЬ ТО РУКАСТОГО??????))))))))))Инструменты перво...
  • фарид сабиров
    У нас все законы против НАРОДА. Если не пустишь штраф , пустишь подучишь , в лучшем случае кувалдой по башке и инвали...Кого по новому за...

Кого по новому закону оштрафуют на 2 млн рублей за недопуск газовщиков?

Кого по новому закону оштрафуют на 2 млн рублей за недопуск газовщиков?

Госдума РФ приняла закон о повышении штрафов за недопуск работников газовых служб в дома. Изменения вносятся в статью 9.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
У нас все законы против НАРОДА. Если не пустишь штраф , пустишь подучишь , в лучшем случае кувалдой по башке и инвалид без денег без здоровья , в худшем посто ГРАБИТЕЛИ зарежут как барана что бы ограбить. Буду пускать и со стороны с ружьям контролировать , рыпнуться стреляю , сейчас лучше живым и не ограбленным. Если по закону в начале НАДО обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ НАРОДА, а потом диктовать что делать . И сейчас в свете этого закона этих жуликов просто попрет в арифметической прогрессии . Воруй не хочу , двери на распашку. Скоро видимо примут закон  запречающие закрывать двери НАРОДУ вообще.
Ответить
18 час.
Сергей Гришин
Если хотят чтоб все было как надо, то такие проверки должны быть бесплатными, как это было в СССР. А то нашли источник доходов, практически ничего не делая сшибают бабки за воздух!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх