Кого по новому закону оштрафуют на 2 млн рублей за недопуск газовщиков?

фарид сабиров

У нас все законы против НАРОДА. Если не пустишь штраф , пустишь подучишь , в лучшем случае кувалдой по башке и инвалид без денег без здоровья , в худшем посто ГРАБИТЕЛИ зарежут как барана что бы ограбить. Буду пускать и со стороны с ружьям контролировать , рыпнуться стреляю , сейчас лучше живым и не ограбленным. Если по закону в начале НАДО обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ НАРОДА, а потом диктовать что делать . И сейчас в свете этого закона этих жуликов просто попрет в арифметической прогрессии . Воруй не хочу , двери на распашку. Скоро видимо примут закон запречающие закрывать двери НАРОДУ вообще.