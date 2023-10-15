Источник: Хельмут Марко может потерять должность в Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко может потерять своё место в «Красных Быках», поскольку Кристиан Хорнер хочет обладать единоличной властью, об этом сообщает издание Grupo Globo.
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