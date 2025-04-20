Александр Беглов: «Петербург празднует Святую Пасху вместе со всем христианским миром»

Город вместе со всей страной и христианским миром отмечает праздник Светлого Христова Воскресения В этом году Святую Пасху в один день – 20 апреля – отмечают представители Православной, Католической, Армянской, протестантских и других церквей.
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