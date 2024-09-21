Прокуратура добилась реального срока для мужчины, лишившего астраханку единственного жилья

Первоначально тому назначили 3 года условно. В сентябре 2016 года в Астрахани мужчина обратился с просьбой к местной жительнице передать ему в заем 1,1 млн рублей, объяснив свою просьбу создавшимся у него трудным материальным положением.
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