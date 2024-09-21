Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вот так преступления и поощряются.Чем больше украл,тем условнее срок,зато за шоколадку из магазмна визгу больше!Прокуратура добил...
  • Чак
    Даги - отморозкиВ Дагестане юные ...
  • Eduard
    Запомните,у договоров нет срока на номера телефонов.Вы никогда не договаривались о сроке телефоных номеров!«Продление догово...

Прокуратура добилась реального срока для мужчины, лишившего астраханку единственного жилья

Прокуратура добилась реального срока для мужчины, лишившего астраханку единственного жилья

Первоначально тому назначили 3 года условно. В сентябре 2016 года в Астрахани мужчина обратился с просьбой к местной жительнице передать ему в заем 1,1 млн рублей, объяснив свою просьбу создавшимся у него трудным материальным положением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Вот так преступления и поощряются.Чем больше украл,тем условнее срок,зато за шоколадку из магазмна визгу больше!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх