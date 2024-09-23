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В Германии нарастает волна банкротств крупных промышленных предприятий

В Германии нарастает волна банкротств крупных промышленных предприятий

В Германии нарастает волна банкротств крупных промышленных предприятийКрах германской автомобильной промышленности, включая планы VW по закрытию немецких предприятий, инициировал волну банкротств предприятий, обслуживающих автомобильный сектор, — констатируе (https://www.

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