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В Чистополе проходит Всероссийская акция «Студенческий десант»

В Чистополе проходит Всероссийская акция «Студенческий десант»

В этом году сотрудники отдела МВД России по Чистопольскому району, ГИБДД, ветераны, члены общественного совета проводят Всероссийскую акцию «Студенческий десант» совместно с отделением профилактики ГБУ «Безопасности дорожного движения» и представителями молодежного движения «Движение первых».

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