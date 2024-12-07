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Котопёс недели: эффектный пёс Акела и харизматичный кот Нат ждут встречи со своими хозяевами

Котопёс недели: эффектный пёс Акела и харизматичный кот Нат ждут встречи со своими хозяевами

Два супер-воспитанника столичного приюта «Печатники» находятся в активном поиске своих семей. фото: приют «Печатники»Мы никогда не устанем повторять, что из приютских животных получаются самые крутые домашние питомцы.

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