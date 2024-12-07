Котопёс недели: эффектный пёс Акела и харизматичный кот Нат ждут встречи со своими хозяевами

Два супер-воспитанника столичного приюта «Печатники» находятся в активном поиске своих семей. фото: приют «Печатники»Мы никогда не устанем повторять, что из приютских животных получаются самые крутые домашние питомцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии