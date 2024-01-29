Трамп давит на конгрессменов-республиканцев, чтобы те голосовали против помощи Украине - CNN

Американский телеконцерн CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что экс-президент и кандидат в следующие президенты США Дональд Трамп призвал сенаторов и конгрессменов – республиканцев не голосовать за выделение средств киевскому режиму.
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