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«Советская Одри Хепберн» и тень властного мэтра: как любовь и месть разрушили судьбу актрисы Людмилы Марченко

«Советская Одри Хепберн» и тень властного мэтра: как любовь и месть разрушили судьбу актрисы Людмилы Марченко

Юная актриса Людмила Марченко ворвалась в советский кинематограф в конце 1950-х годов. Её хрупкость, огромные выразительные глаза и естественность мгновенно очаровали зрителей и критиков, заставив прессу сравнивать её с Одри Хепберн.

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