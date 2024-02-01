В НАТО призвали США объединиться против России и Китая

Китай, Россия, Иран и Северная Корея все больше объединяются, и любой признак колебаний или слабости со стороны Запада «привлечет вызовы со стороны тех, кто желает нам зла», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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