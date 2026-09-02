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Рынки рухнули из-за нефти

Рынки рухнули из-за нефти

Новая эскалация между США и Ираном ударила не только по нефтяному рынку: 2 сентября индекс азиатских акций MSCI упал примерно на 2%, южнокорейский KOSPI — почти на 4%, японский Nikkei — на 2,9%.

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