Возможно ли процветание и благополучие страны и народа через глобальную оцифровку? На радиостанции «Звезда» в авторской программе Анны Шафран недавно состоялась интересная беседа журналистки и эксперта Сколтеха по международному регулированию ИИ и сквозных технологий, исполнительного секретаря комитета по ИИ при комиссии России по делам ЮНЕСКО Юрия Линдре.