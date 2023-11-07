ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Гастарбайтеры должны приезжать на работу только вахтовым методом. Проживание и отдых между сменами в огороженных вах...Оскорбил Россию —...
  • Александр Лагуткин
    Очень похоже, что  вся эта кровавая вакханалия, устроенная Хамасом 7.10.23, была организована израильскими спецслужба...Пентагон официаль...

Возможно ли процветание и благополучие страны и народа через глобальную оцифровку?

Возможно ли процветание и благополучие страны и народа через глобальную оцифровку?

Возможно ли процветание и благополучие страны и народа через глобальную оцифровку? На радиостанции «Звезда» в авторской программе Анны Шафран недавно состоялась интересная беседа журналистки и эксперта Сколтеха по международному регулированию ИИ и сквозных технологий, исполнительного секретаря комитета по ИИ при комиссии России по делам ЮНЕСКО Юрия Линдре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Архангел
https://rutube.ru/video/65f957c46526e9ed7a6630079b2e4f6c/
РОССИЯ ВЫХОДИТ ИЗ ПЛАНОВ ГЛОБАЛИСТОВ ВОЙНА НА УКРАИНЕ - КОМУ ЭТО ВЫГОДНО
RUTUBE
Ответить
2 д.
Архангел
https://rutube.ru/video/f19d22cf73a2a6ea36a49d1b6e68696e/
США падут как Рим. Андрей Фурсов
RUTUBE
Ответить
2 д.
А
Архангел
https://rutube.ru/video/98e2a0e33f7e87a0cd73fd09cabdf2f1/
Взгляд на мир без иллюзий. Краткая история будущего. Андрей Фурсов
RUTUBE
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх