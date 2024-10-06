Трамп: Соединенные Штаты не могут позволить всему миру смеяться над собой

Соединенные Штаты не могут позволить всему миру смеяться над собой. Соответствующее заявление в ходе митинга в городе Батлере, который транслировала медиакомпания RSBN, сделал экс-президент США, кандидат на данную должность от Республиканской партии Дональд Трамп.