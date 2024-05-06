В Германии четвертый день горит оборонный концерн Diehl

В пожарной службе отметили, что в понедельник, 6 мая, начнется снос остатков завода.<strong>На западе Берлина продолжает гореть металлообрабатывающий завод Diehl Metal Applications (входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group), планируется снос остатков здания, <a href="https://www.
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