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Воронежские новости

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33 дрона ВСУ ударили по Воронежу и 12 районам региона

33 дрона ВСУ ударили по Воронежу и 12 районам региона

В результате операции ПВО было поражено 33 беспилотника над Воронежем и 12 районами области, есть многочисленные разрушения.

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