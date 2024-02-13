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ИЦиГ СО РАН: с миомой матки связаны около 20 генетических вариантов

ИЦиГ СО РАН: с миомой матки связаны около 20 генетических вариантов

Сотрудники лаборатории иммуногенетики НИИКЭЛ - филиал ИЦиГ СО РАН (института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук) совместно с коллегами из клинического госпиталя "Авиценна" (группа компаний "Мать и дитя") выявили комбинированные генетические признаки, связанные с миомой матки у женщин.

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