ИЦиГ СО РАН: с миомой матки связаны около 20 генетических вариантов

Сотрудники лаборатории иммуногенетики НИИКЭЛ - филиал ИЦиГ СО РАН (института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук) совместно с коллегами из клинического госпиталя "Авиценна" (группа компаний "Мать и дитя") выявили комбинированные генетические признаки, связанные с миомой матки у женщин.