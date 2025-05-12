Быстрое вступление Украины в ЕС: риски для бюджета и единства союза

Бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке, Мэтт Уотли, в интервью Politico заявил, что быстрое присоединение Украины к ЕС может нарушить бюджетную структуру союза и угрожать его единству, так как страна станет крупнейшим получателем помощи.
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