Быстрое вступление Украины в ЕС: риски для бюджета и единства союза

Бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке, Мэтт Уотли, в интервью Politico заявил, что быстрое присоединение Украины к ЕС может нарушить бюджетную структуру союза и угрожать его единству, так как страна станет крупнейшим получателем помощи.