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Небензя: Ответ России за удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать

Небензя: Ответ России за удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать

Постпред России при ООН пообещал Киеву скорый ответ России на атаку ВСУ по Рыльску.Россия ответит на атаку ВСУ по Рыльску в Курской области, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

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