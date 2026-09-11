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Android получит 5G, а iPhone пока нет: Минцифры раскрыло детали запуска связи нового поколения

Android получит 5G, а iPhone пока нет: Минцифры раскрыло детали запуска связи нового поколения

Около четверти Android-смартфонов в России уже готовы к работе в сетях 5G, но некоторым производителям необходимо активировать их в новых версиях программного обеспечения смартфонов.

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