Володин раскрыл последствия передачи российских активов Украине: «Придется вернуть»

МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Великобритании передать Украине доходы от замороженных российских активов, назвав это грубым нарушением международного права.
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