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Царьград

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Шуваев сообщил о выделении 2 млрд рублей на жилье для приграничных районов

Шуваев сообщил о выделении 2 млрд рублей на жилье для приграничных районов

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о выделении 2 млрд рублей из федерального бюджета на жилье для жителей приграничных районов.

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