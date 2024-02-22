Посмотрите на экспедиционный Smart из России

На прошедших в середине февраля заездах «Жигулёвская миля» мы повидали всякое — и Ниву Спорт с 16-клапанным двигателем, и паровой мотоцикл, и даже транспортные средства с реактивным двигателем! И среди всей этой брутальной техники крошка-Smart поразил нас в самое сердце.