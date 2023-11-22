Продолжение поста «И один в том поле воин, если он по-русски скроен»

В 1941 году объединенная Европа в целом выступила против нас. Вся, абсолютно вся без исключения промышленность Европы работала на гитлеровскую армию - производили для нее вооружение, топливо, одежду, продовольствие, танки и самолеты.
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