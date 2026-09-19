Песков развеял слухи о скрытой мобилизации в России после выборов

Песков раскрыл правду о скрытой мобилизации после выборов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг данные о планах скрытой мобилизации в России, заявив, что никаких намерений по призыву 300 тысяч человек до конца 2026 года не существует.