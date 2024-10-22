Мухаммаджон из Таджикистана приехал на заработки в Россию, однако ему у нас не понравилось. В итоге иностранцу удалось перебраться в Германию, где он теперь охотно рассказывает об "ужасах" России.
Суровые морозы и полиция: Мухаммаджон жалуется в Европе на ужасную жизнь в России
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Что б вы все исчезли из России, бараны!!!
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9 час.
Евгений Марковский
Кто их звал в Россию? Конечно есть и те, кто приезжает действительно заработать, но пусть заключают договоры на определенный период и не тащат в Россию свои кишлаки. Извините, но и среди нашего брата еще худших пруд пруди...
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9 час.
Семен Демин
Ну если в России так плохо, то чего вы недуром лезете сюда?! Валите сразу в европу - нам, русским, будет только лучше.
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6 час.
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