Сход вагонов в Амурской области вызвал задержку шести поездов

К задержке отправления шести пассажирских поездов привел сход с рельсов вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге, 16 марта сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее предприятие РЖД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии