Все заканчивают отдыхать. Соцсети звёзд за неделю

Лето, как это ни печально, подходит к концу, и в соцсетях звёзд становится всё меньше купальников, хотя многие и продолжают показывать, как отдыхают.
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