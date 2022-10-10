Более полутонны овощей и фруктов собрали в Вавожском районе для ижевского зоопарка

В Вавожском районе жители приняли самое активное участие в акции «Помоги животным!». Всего за один день неравнодушные люди собрали более полутонны овощей и фруктов: яблоки, груши, кабачки, тыквы, черноплодная рябина, капуста, свекла, томаты.