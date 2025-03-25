Зеленский нашел неочевидный плюс в перепалке с Трампом

Гнать надо эту кокаиновую нечисть из переговорного процесса и надеть на него наручники...

АБ

Алексей Белоусов

Рейтинг возрос... Причина: Зеля вел дискуссию в близком украинцам стиле "базарной бабы"- перебивая собеседника и срываясь на крик. Пусть Трамп и Вэнс скажут ему "спасибо" за то, что хохложиденок им морды не поцарапал.