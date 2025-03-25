После конфликта между лидерами США и Украины во время переговоров в Овальном кабинете рейтинг Зеленского вырос до 70 процентов.
Зеленский нашел неочевидный плюс в перепалке с Трампом
Комментарии
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Валентин Щербаков
Гнать надо эту кокаиновую нечисть из переговорного процесса и надеть на него наручники...
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22 час.
АБ
Алексей Белоусов
Рейтинг возрос... Причина: Зеля вел дискуссию в близком украинцам стиле "базарной бабы"- перебивая собеседника и срываясь на крик. Пусть Трамп и Вэнс скажут ему "спасибо" за то, что хохложиденок им морды не поцарапал.
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21 час.
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