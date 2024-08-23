Экс-генерал Райан: ВСУ хотят расширить, а не углубить фронт в Курской области

Генерал-майор австралийской армии в отставке и военный стратег Мик Райан считает, что стратегический замысел ВСУ на территории Курской области заключается в попытке расширить масштаб вторжения, а не в желании прорваться вглубь российского региона.
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