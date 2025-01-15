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Царьград

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Джо Байден подготовил запрет на автомобили с электроникой из России и Китая

Джо Байден подготовил запрет на автомобили с электроникой из России и Китая

Власти США испугались русского программного обеспеченияКак сообщает агентство Bloomberg, администрация действующего президента США Джо Байдена приняла решение о введении на территории старны новых правил, которые фактически запретят продажу новых автомобилей с использованием технологий китайского и русского производства.

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