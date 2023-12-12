Ямальские мерзлотоведы пробурили новые скважины вблизи Ямбурга

Ученые Ямала продолжают осваивать новую технологию термометрических скважин. С их помощью мерзлотоведы изучают особенности северного грунта и его поведения в условиях меняющегося климата, рассказали в telegram-канале «Ямал Арктика».
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