Chubb Limited отчиталась о сильных результатах за II квартал 2026 года и рекорде инвестдохода

Цюрих, 21 июля 2026 года — Международная страховая корпорация Chubb Limited официально представила финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав сильную операционную динамику и рекордные результаты во всех ключевых направлениях бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии