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Chubb Limited отчиталась о сильных результатах за II квартал 2026 года и рекорде инвестдохода

Chubb Limited отчиталась о сильных результатах за II квартал 2026 года и рекорде инвестдохода

Цюрих, 21 июля 2026 года — Международная страховая корпорация Chubb Limited официально представила финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав сильную операционную динамику и рекордные результаты во всех ключевых направлениях бизнеса.

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