Гастрономические чудеса: 12 странных и смешных блюд, с которыми можно столкнуться в самый неожиданный момент

Задача еды вполне себе прозаичная: мы едим, чтобы поддерживать жизнь. Но с учётом огромного выбора владельцы заведений общепита идут на всяческие ухищрения и уловки, чтобы заинтересовать гастрономических извращенцев гурманов.
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