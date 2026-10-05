Saba: Силы Йемена установили контроль над Зубабом и Баб-эль-Мандебом

Армия Йемена взяла под контроль район Зубаб и важные позиции у Баб-эль-Мандебского пролива. Силы "Щит нации" и бригады "Гиганты" освободили эти территории на западе провинции Таиз в ходе сражений с хуситами, перерезав их линии снабжения.