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Газета.ру

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Владимирец отсудил у дистрибьютора три стоимости бракованного автомобиля Chery

Владимирец отсудил у дистрибьютора три стоимости бракованного автомобиля Chery

Житель Владимира обратился в суд с иском к АО "Чери Автомобили Рус". По мнению истца, у ранее приобретеннего им автомобиля в процессе эксплуатации были обнаружены множественные неисправности и недостатки, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

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