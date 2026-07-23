Владимирец отсудил у дистрибьютора три стоимости бракованного автомобиля Chery

Житель Владимира обратился в суд с иском к АО "Чери Автомобили Рус". По мнению истца, у ранее приобретеннего им автомобиля в процессе эксплуатации были обнаружены множественные неисправности и недостатки, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.