С ´Белшиной´ не расставаясь.

Состоялось заседание совета ветеранов ОАО ´Белшина´, посвященное подведению итогов за 2023 год.В его работе приняли участие председатель профсоюзного комитета Общества Игорь Вежновец и начальник отдела идеологической и социальной работы Юрий Андриевский.
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