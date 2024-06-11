ФАС выявила дорожный картель на 1,6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба раскрыла картельный сговор при исполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области.
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